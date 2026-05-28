Netanyahu afirma que ordenou ao Exército israelense tomar 70% da Faixa de Gaza

Cidade de Gaza, Faixa de Gaza ( AFP)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quinta-feira (28) que ordenou ao exército que assuma o controle de 70% da Faixa de Gaza, o que significa desconsiderar efetivamente os termos do cessar-fogo com o movimento islamista Hamas, em vigor desde outubro.

"Estamos com o Hamas nas cordas", afirmou Netanyahu, acrescentando que as tropas israelenses controlam atualmente 60% da Faixa de Gaza, um aumento em relação aos 50% de antes da entrada em vigor do cessar-fogo.

"Minha ordem é avançar para 70%", declarou o primeiro-ministro em uma coletiva de imprensa na Cisjordânia ocupada, parte da qual foi transmitida pelo site do Canal 12.