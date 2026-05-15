EUA anunciam que foi prolongado cessar-fogo entre Israel e Líbano

A prorrogação do cessar-fogo foi anunciada pelo porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tommy Piggott

Porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tommy Piggott (Oliver Contreras/AFP)

O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tommy Piggott, anunciou hoje a prorrogação do cessar-fogo entre Israel e o Líbano, realizado pelos Estados Unidos, em Washington, que é o mediador da guerra. “A cessação das hostilidades de 16 de abril será prolongada por 45 dias para permitir novos avanços", disse.

Depois do término do segundo dia de negociações entre os representantes israelenses e libaneses, Pigott descreveu as conversas do encontro como altamente produtivas.

“As negociações políticas serão retomadas nos dias 2 e 3 de junho, enquanto uma via de segurança começa em 29 de maio no Pentágono, envolvendo delegações militares libanesas e israelenses. Esperamos que essas discussões promovam uma paz duradoura entre os dois países, o pleno reconhecimento da soberania e integridade territorial de cada um e o estabelecimento de uma segurança genuína ao longo de sua fronteira em comum”, acrescentou o porta-voz.

As negociações desta semana foram a terceira reunião entre as partes desde que Israel intensificou os ataques aéreos contra o Líbano, após o grupo xiita libanês Hezbollah ter lançado mísseis contra Israel no dia 2 de março, três dias após o início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã. As forças israelenses já haviam expandido a sua invasão terrestre no sul do Líbano no mês passado.

No entanto, na pratica a guerra de Israel no território libanês contra o Hezbollah continua apesar do acordo de cessar-fogo, com ataques frequentes e diários entre os dois lados e acusações mútuas de violação da trégua.