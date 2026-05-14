Israel e Líbano retomam hoje negociações para o fim da guerra

O encontro na capital dos Estados Unidos será o terceiro entre as autoridades israelenses e libanesas

Fumaça subindo do local do bombardeio israelense que teve como alvo a vila de Tair Harfa, no Líbano (Kawnat HAJU/AFP)

A partir desta quinta-feira (14), em Washington, os representantes de Israel e o Líbano se reúnem novamente para tratativas do fim da guerra. A retomada das conversações ocorre a poucos dias do fim de um acordo de cessar-fogo, enquanto as forças israelenses e o grupo xiita Hezbollah, pró-iraniano, prosseguem com a troca de ataques e se acusam mutuamente de violações da trégua.

O encontro na capital dos Estados Unidos será o terceiro entre as autoridades israelenses e libanesas, com a mediação do Secretario de Estados norte-americano, Marco Rubio. Beirute pediu aos EUA, na segunda-feira, que pressionem Tel Aviv para suspender os ataques aéreos antes do início das negociações diretas

No último, a 23 de abril, também nos EUA, o presidente Donald Trump anunciou uma prorrogação de três semanas da trégua e expressou a esperança de uma aproximação histórica entre os dois vizinhos do Oriente Médio.

Mas, o Hezbollah se opõe a estas conversações e o líder, Naim Qassem, ameaçou recentemente que ia tornar os confrontos num inferno para Israel.

Além do mais, a situação é descrita pelos analistas internacionais como um "cessar-fogo fictício" devido às violações diárias e uma guerra praticamente aberta entre as duas partes, assim como a ocupação militar israelense no sul do Líbano e as constantes ordens de evacuação aos residentes, que evidenciam a falta de uma interrupção real e concreta. Os militares estão estacionados da fronteira entre os dois países até 10 quilômetros dentro do território libanês. O governo israelense alega que o objetivo é realizar uma operação similar à realizada na Faixa de Gaza, onde a maior parte das edificações foi destruída e Israel mantém uma zona tampão em 59% do território que segue ocupado.



Hoje mesmo o exército de Israel comunicou mais uma vez novos ataques contra o Hezbollah no sul do território libanês, após ter ordenado a evacuação de oito cidades.

Segundo autoridades libanesas, mais 10 pessoas foram hoje mortas em ataques aéreos israelenses no sul do país, elevando o número de mortos do dia para pelo menos 22. O Ministério da Saúde libanês informou que entre as vítimas estão crianças e mulheres.

Após mais um dia de violência, o número total de vítimas desde o início do conflito chegou a 2.896 mortos e 8.824 feridos, de acordo com dados do Centro de Operações de Emergência libanês. O Ministério da Saúde do Líbano reportou que cerca de 400 mortes aconteceram desde o cessar-fogo, além da destruição significativa de estruturas civis e a deslocação em massa de uma parte da população. As Nações Unidas também alertou que o país vive uma grave crise humanitária.