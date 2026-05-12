Irã avisa aos EUA que não há outra escolha senão aceitar sua proposta e ameaça enriquecer urânio

A resposta foi dada depois de Donald Trump classificar como estúpida a resposta de Teerã à proposta norte-americana de acordo de paz

o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (AFP)

O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, respondeu hoje as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que este classificou de estúpida a resposta de Teerã à proposta norte-americana de acordo de paz .

“A resposta iraniana à proposta dos EUA deve ser aceita tal como está. Não há outra escolha senão aceitar os direitos do povo iraniano, tal como estabelecidos na proposta de 14 pontos. Qualquer outra abordagem seria infrutífera e conduziria apenas a uma sucessão de fracassos. Quanto mais protelarem, mais os contribuintes americanos pagarão o preço", avisou Ghalibaf na rede social X.

O porta-voz da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional e Política Externa do Irã, Ebrahim Rezaei, ainda ameaçou que o país poderá enriquecer urânio a 90% para fins militares caso seja novamente atacado após Trump também ter afirmado que o cessar-fogo em vigor entre os dois países estar em estado crítico e por um fio.

As declarações iranianas surgem um dia depois de Trump dizer que a contraproposta de Teerã era boa para ir para o lixo e inaceitável. "É uma proposta estúpida”, argumentou.

No entanto, Trump disse nesta terça-feira (12) estar confiante de que Teerã vai deixar de enriquecer urânio e abandonar qualquer tentativa de construir uma arma nuclear, apesar das negociações entre as duas partes continuarem num impasse. "100% vão parar", declarou, acrescentando que tem estado diretamente envolvido com responsáveis iranianos durante as negociações. “Sou eu que lido com eles. E eles disseram que vamos ficar com o pó. Eu chamo de pó nuclear porque é apropriado. E vamos ficar com ele”, completou.

O presidente também garantiu que os EUA não precisam avançar rapidamente para um acordo. “Não vamos apressar nada, temos um bloqueio”, justificou.

O ministro da Guerra norte-americano Pete Hegseth, também reiterou hoje que era evidente que permanece o cessar-fogo entre os EUA e o Irã. "Os combates pararam e sabemos que isso está acontecendo enquanto decorrem as negociações", apontou.