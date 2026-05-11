Trump diz que o cessar-fogo com o Irã está por um fio

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que os Estados Unidos continuam a fazer 'exigências irracionais'

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu hoje a resposta iraniana à proposta norte-americana como estúpida e avançou que o cessar-fogo se encontra em estado crítico. Na semana passada, Trump reiterou que a trégua entre os EUA e o Irã continuava em vigor, apesar de algumas violações entre ambos os lados, no entanto agora admitiu que está por um fio.

"O cessar-fogo está em estado crítico, como quando o médico entra e diz: 'Senhor, o seu ente querido tem exatamente 1% de hipóteses de sobreviver. Diria que está no ponto mais frágil agora, depois de ler aquele lixo que nos enviaram, que ainda nem acabei de ler", afirmou.

Trump já tinha havia dito que a resposta do governo iraniano a mais recente proposta dos EUA para terminar a guerra no Oriente Médio era totalmente inaceitável, mas agora a classificou como estúpida. “É uma proposta estúpida e ninguém a aceitaria”, enfatizou, acrescentando que ele tem o melhor plano para acabar com o conflito.

“É um plano muito simples: o Irã não pode ter uma arma nuclear”, explicou, afirmando que Teerã não inclui esta cláusula na resposta enviada a Washington.

O presidente norte-americano acusou, por isso, o Irã de não estar cumprindo o acordo que permitira aos EUA retirar o estoque de urânio enriquecido. “Fizeram há dois dias. Mas mudaram de ideia porque não incluíram isso no documento” apontou.

Nas negociações que antecederam esta proposta, Trump assegurou que Teerã informou através do mediador Paquistão, que iria renunciar ao seu urânio enriquecido, mas que os EUA teriam de ir lá e retirá-lo. “Disseram-me, primeiro, que receberia o urânio, mas que teria de removê-lo”, disse Trump sobre o urânio enterrado sob as instalações nucleares que os EUA atacaram no ano passado. “O local foi tão destruído que só um ou dois países no mundo o poderiam recuperar”, completou.

Apesar destas discussões, Trump alega no momento que o Irã não incluiu este acordo na sua última proposta enviada aos EUA. “Eles simplesmente não conseguem chegar lá. Eles concordam conosco e depois voltam atrás”, declarou, chamando os líderes iranianos de lunáticos.

"Há os moderados e há os lunáticos. E acho que os moderados são mais respeitosos. Os lunáticos querem lutar até ao fim. Os moderados estão ansiosos por fechar um acordo. E depois há os lunáticos, e penso que têm um pouco de medo dos lunáticos", denunciou.

Após a Casa Branca ter apresentado uma proposta com o objetivo de reabrir as negociações, Teerã divulgou, no domingo, uma resposta focada no fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, onde Israel, aliado dos EUA, luta contra militantes do grupo xiita libanês Hezbollah, apoiados pelo Irã.

O Irã exigiu ainda uma indenização pelos danos de guerra, ressaltou a sua soberania sobre o Estreito de Ormuz e instou os EUA a interromperem o bloqueio naval da rota marítima, garantindo que não deve haver mais ataques, além de suspender as sanções e a proibição da venda de petróleo iraniano.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou que os Estados Unidos continuam a fazer exigências irracionais e defendeu que a resposta do seu governo à proposta americana não foi excessiva.