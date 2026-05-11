Hezbollah lança novos ataques contra Israel

As Forças de Defesa de Israel confirmaram a ofensiva do grupo e já retaliaram

Ataques na fronteira entre o Líbano e Israel (AFP)

Nesta segunda-feira (11), o grupo xiita libanês Hezbollah afirmou que lançou três ataques contra as forças israelenses em duas zonas do sul do Líbano, escalando mais a tensão no frágil cessar-fogo em vigor desde o mês passado.

As Forças de Defesa de Israel confirmaram a ofensiva do grupo e já retaliaram.

Enquanto isso, os líderes do Líbano apelaram hoje aos Estados Unidos para pressionarem o governo de Tel Aviv a cessar os bombardeios que acontecem contra várias regiões do país, que continuam apesar da trégua.

Segundo o exército de Israel, os ataques de hoje ocorreram após a morte de um soldado israelense num ataque com um drone perto da fronteira com o Líbano, no domingo. As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram ainda que diversos soldados ficaram feridos com os lançamentos de drones nos últimos dias pelo grupo libanês, que conta com o apoio do Irã.

O Hezbollah também divulgou ontem o vídeo com as imagens de um drone que atacou uma unidade do Domo de Ferro, no norte de Israel. "O incidente terminou sem qualquer impacto na funcionalidade do sistema ou nas capacidades de intercepção", comunicou as Forças de Defesa de Israel (FDI).

O vídeo, gravado na quinta-feira passada, mostra o drone sobrevoando o campo, antes de ir em direção a uma unidade de mísseis pertencente ao famoso sistema israelense de defesa aérea antimíssil de curto alcance. A unidade é protegida por uma barreira de betão, mas o drone se aproximou por um lado desprotegido. O vídeo corta no momento em que o drone parece atingir a unidade.

Durante anos, o famoso Domo de Ferro provou ser incrivelmente eficaz na intercepção de foguetes lançados em maior altitude pelo Hamas e pelo Hezbollah. O sistema, além disso, é capaz de interceptar granadas de morteiro. Entretanto, têm demonstrado ser vulnerável a ameaças que se aproximam abaixo do radar, como os drones explosivos que o Hezbollah tem usado cada vez mais. Alguns dos drones do grupo inclusive utilizam cabos de fibra ótica com ligação direta para evitar bloqueios ou interferências.

Recentemente, o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu afirmou ter um projeto especial para lidar com a ameaça dos drones. "Vai demorar algum tempo, mas estamos tratando disso", adiantou.