Israel e Hezbollah voltam a trocar ataques em meio ao frágil cessar-fogo

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um ataque israelense nos arredores de Al-Jabour na região do Vale do Bekaa, nessa quarta (22)

Grupo Hezbollah fez ameaças a Israel (Foto: Joseph Eid/AFP)

Segundo a agência estatal libanesa, uma pessoa morreu hoje e duas ficaram feridas após um ataque israelense nos arredores de Al-Jabour na região do Vale do Bekaa, no leste do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor.

O grupo xiita libanês Hezbollah afirmou que lançaram mísseis e drones contra uma base militar de Israel em retaliação por flagrantes violações do cessar-fogo, que atingiram civis e destruiu casas e aldeias.

Já o exército israelense declarou que o Hezbollah disparou vários mísseis na terça-feira (21) contra seus soldados no sul do Líbano e que respondeu atingindo o lança-foguetes do grupo.

Embora Israel e Hezbollah continuem a trocar ameaças e acusações, amanhã está previsto que ocorra em Washington à segunda rodada de conversações entre os representantes israelenses e libaneses para se chegar a um acordo definitivo de paz entre as partes. A primeira reunião aconteceu no último dia 14 de abril sob a mediação do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, com o embaixador israelense, Yechiel Leiter, e a embaixadora libanesa, Nada Moawad, na primeira conversa direta entre os dois países em décadas.

O presidente libanês, Joseph Aoun, também afirmou recentemente que o objetivo da opção de negociação é interromper as ações hostis, acabar com a ocupação israelense das áreas do sul e mobilizar o exército até as fronteiras do sul reconhecidas internacionalmente. “As próximas negociações são distintas de quaisquer outras, porque o Líbano enfrenta duas opções: ou a continuação da guerra com todas as suas repercussões humanitárias, sociais, econômicas e de soberania, ou a negociação para pôr fim a esta guerra e alcançar uma estabilidade sustentável, e eu escolhi a negociação, e estou cheio de esperança de que seremos capazes de salvar o Líbano” disse o comunicado da presidência libanesa.

Mas, o governo israelense já anunciou que alertou os moradores do sul do Líbano para não retornarem para a região e não se aproximarem da área do rio Litani, consolidando seu controle sobre o sul do país apesar da trégua na guerra com Hezbollah.

Por sua vez, o presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu ontem em Paris o primeiro-ministro do Líbano, e defendeu uma solução diplomática que exige dois passos cruciais, a retirada imediata das tropas s do território libanês e o desarmamento efetivo do Hezbollah. Para Macron, a soberania do país só será plena quando o Estado detiver o monopólio da força e as fronteiras forem respeitadas.