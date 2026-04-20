Estátua de Cristo é destruída no Líbano por soldado israelense (Reprodução/Redes sociais)

O exército de Israel confirmou hoje que um soldado israelense destruiu uma estátua de Jesus Cristo, à martelada, no sul do Líbano, na cidade de Debel, que continua sob sua ocupação militar.

A imagem circula nas redes sociais desde que o jornalista palestino Yunis Tirawi a compartilhou no domingo, na qual mostra o soldado empunhando um longo martelo golpeando o rosto de uma estátua de Jesus Cristo crucificado que tinha sido retirada da cruz, deixando-a de cabeça para baixo no chão.

"Após uma análise inicial, foi determinado que esta fotografia mostra um soldado israelense em missão no sul do Líbano. Serão tomadas medidas apropriadas contra os envolvidos, de acordo com as conclusões da investigação", diz o comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), na rede social X.

As FDI acrescentaram que o assunto esta sendo tratado com o máximo rigor e afirmaram o compromisso de ajudar a comunidade a recolocar a estátua no seu lugar, além de destacar que não tinham qualquer intenção de danificar as infraestruturas civis, incluindo edifícios ou símbolos religiosos.

Enquanto isso, as tropas israelenses permanecem na zona apesar do cessar-fogo em vigor no Líbano desde a última sexta-feira e demoliram mais casas no domingo, de acordo com a agência de notícias oficial libanesa ANI.