Irã anuncia apreensão de navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz

Navios pela força naval da Guarda Revolucionária do Irã tentavam atravessar o Estreito de Ormuz e foram conduzidos para águas territoriais da República Islâmica

Estreito de Ormuz (Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP)

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou nesta quarta-feira (22) que sua força naval interceptou dois navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz e conduziu ambos para águas territoriais da República Islâmica.

"A força naval do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica identificou e deteve esta manhã, no Estreito de Ormuz, dois navios infratores", afirmou o exército ideológico em um comunicado.

"Os dois navios infratores (...) foram apreendidos pelo CGRI e conduzidos para a costa iraniana", acrescenta a nota.

As autoridades iranianas identificaram um navio como "MSC-FRANCESCA", que disseram pertencer "ao regime sionista", em referência a Israel, e o outro como "EPAMINONDAS", alegando que "alterava os sistemas de navegação e colocava em perigo a segurança marítima".

A Guarda Revolucionária fez um alerta contra qualquer ação contrária às normas da República Islâmica no Estreito, "assim como contra qualquer atividade que prejudique a segurança da navegação" nesta via marítima.

Segundo Teerã, os navios devem receber uma autorização para sair ou entrar no Golfo pelo Estreito de Ormuz, uma rota pela qual, em tempos de paz, transita 20% das exportações mundiais de petróleo e gás, assim como outros produtos essenciais.