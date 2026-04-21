Irã descarta negociações com Governo Trump no Paquistão: "perda de tempo"

A pedido do marechal de campo paquistanês, Trump afirmou que estenderá o cessar-fogo vigente até que uma proposta seja apresentado pelo país persa

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (AFP)

O governo do Irã decidiu não participar da rodada de conversas diplomáticas com os Estados Unidos que ocorreria nesta semana em Islamabad, capital do Paquistão, informou a agência estatal de notícias Tasnim.

Segundo a agência, a equipe de negociadores do Irã informou, por meio de um intermediário paquistanês, que a decisão é definitiva e não há perspectiva de participação nas negociações.

Fontes ouvidas pela Tasnim afirmam que o Irã vê as conversas com os EUA como "perda de tempo", uma vez que os americanos violaram compromissos acordados durante a primeira rodada de negociações. Dentre as violações, citam os ataques de Israel ao Líbano mesmo após o cessar-fogo e o bloqueio a navios que entram e saem de portos iranianos por meio do Estreito de Ormuz.

Ainda de acordo com a Tasnim, às vésperas do fim do cessar-fogo, o Irã está preparado para uma nova rodada de combate contra americanos e israelenses, tendo realizado movimentações militares e preparado uma lista de novos alvos ao longo das últimas semanas.

A Casa Branca confirmou que o vice-presidente, JD Vance, não viajará ao Paquistão nesta terça-feira (21) para se encontrar com os enviados iranianos, em meio a intensas negociações.



O presidente Donald Trump afirmou que estenderá o cessar-fogo vigente, "dado o fato de o governo iraniano estar seriamente fragmentado", até que uma proposta unificada seja apresentada pelo país persa e as discussões sejam concluídas "de uma forma ou de outra".



Em post na Truth Social, o republicano disse que a decisão de suspender os ataques veio a pedido do marechal de campo paquistanês, Asim Munir, e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif.

Segundo ele, o exército americano continuará o bloqueio no Estreito de Ormuz e nos portos iranianos.