Trump diz que EUA deixarão Irã muito em breve após atingir objetivo de eliminar armas nucleares

"Levará 15, 20 anos até que eles consigam reconstruir o que fizemos", disse em cerimônia de assinatura de uma ordem executiva na Casa Branca

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 31, que a Casa Branca lida agora com pessoas menos radicais no Irã, mantendo o discurso de que está atingindo o objetivo de eliminar a capacidade de o país persa ter armamentos nucleares, enquanto descartou que teria o propósito de desobstruir o Estreito de Ormuz.

"Levará 15, 20 anos até que eles consigam reconstruir o que fizemos", disse Trump em cerimônia de assinatura de uma ordem executiva na Casa Branca.

Em resposta a uma pergunta sobre o que é necessário para reduzir o preço da gasolina, que atingiu US$ 4 o galão nos postos americanos, Trump afirmou que tudo que precisa fazer para que o preço diminua é sair do Irã, o que deve ocorrer "muito em breve".

A ordem executiva assinada nesta terça cria uma lista nacional de eleitores elegíveis verificados, enquanto o presidente continua a exigir mais restrições à votação antes das eleições de meio de mandato deste ano.

A ordem direciona o Departamento de Segurança Interna, em conjunto com a Administração da Previdência Social, a elaborar uma lista de eleitores elegíveis em cada estado. Ela também busca impedir que o Serviço Postal dos EUA envie cédulas de votação por correspondência para aqueles que não constam na lista aprovada de cada estado. A ordem executiva prevê a exigência de que as cédulas sejam enviadas em envelopes seguros com códigos de barras exclusivos para rastreamento.

Trump afirmou ainda que não precisa de autorização do Congresso para a reforma do salão de baile da Casa Branca, após o juiz federal Richard Leon, de Washington, D.C., ter bloqueado na terça-feira a construção do salão de baile.

O juiz acatou o pedido do National Trust for Historic Preservation para suspender temporariamente as obras durante a disputa judicial sobre o projeto de 90.000 pés quadrados (aproximadamente 8.361 metros quadrados).

"A decisão da Justiça prevê que posso continuar obra para garantir segurança e proteção da Casa Branca", afirmou

"Não pedi dinheiro para reforma do salão de baile. É uma obra "tax free"", citando que os recursos utilizados na empreitada têm origem em doações de empresas muito ricas.