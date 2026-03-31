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Papa diz esperar que Trump busque uma saída para a guerra no Oriente Médio

Leão 14 fez um apelo pela contenção da violência

AFP

Publicado: 31/03/2026 às 17:56

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Papa Leão 14/ANDREAS SOLARO / AFP

Papa Leão 14 (ANDREAS SOLARO / AFP)

O papa Leão 14 afirmou, nesta terça-feira (31), que espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja buscando uma saída para a guerra no Oriente Médio e fez um apelo pela contenção da violência.

"Disseram-me que o presidente Trump declarou recentemente que gostaria de pôr fim à guerra; vamos esperar que ele esteja buscando uma via de saída, vamos esperar que esteja procurando uma forma de reduzir a violência, os bombardeios", disse o pontífice americano a jornalistas, ao deixar sua residência em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, rumo ao Vaticano.

Isto, disse o papa, "seria uma contribuição significativa para remover o ódio que está se criando e que aumenta constantemente no Oriente Médio e em outros lugares".

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"Eu certamente seguiria fazendo este apelo a todos os líderes do mundo para dizer: 'Voltem à mesa de diálogo, vamos buscar soluções para os problemas...'", disse o pontífice de 70 anos, que celebrará sua primeira Páscoa como líder da Igreja Católica.

Com a proximidade da celebração, este "deveria ser o momento mais santo e sagrado de todo o ano", disse Leão 14.

“É um tempo de paz, um tempo de reflexão profunda, mas, como todos sabemos, uma vez mais no mundo, em muitos lugares estamos vendo tanto sofrimento, tantas mortes, inclusive de crianças inocentes”, afirmou.

“Continuamente fazemos um apelo à paz, mas infelizmente, muitas pessoas querem promover o ódio, a violência e a guerra”, concluiu.

Guerra , Oriente Médio , Papa
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