Avião colide com caminhão de bombeiros durante o pouso em Nova York

Um CRJ-900 da Air Canada Express permanece na pista após colidir com um caminhão de bombeiros da Autoridade Portuária no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, em 23 de março de 2026 (Angela Weiss/AFP)

Uma aeronave da Air Canada bateu em um caminhão de bombeiros na pista do aeroporto LaGuardia, em Nova York, nesse domingo (22/3). Segundo a CNN, o piloto e o copiloto morreram e outras pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu por volta das 23h40 (00h40 no horário de Brasília). Segundo a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, o aeroporto se encontra fechado para facilitar a resposta e permitir a investigação completa. As vias que levam ao terminal estão fechadas.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os feridos. Fotos na pista de decolagem mostram o bico da aeronave destroçado. O avião transportava 72 passageiros e 4 tripulantes. Segundo dados da Flightradar24, o avião estava a cerca de 210 quilômetros por hora pouco antes de atingir o caminhão de bombeiros.

No áudio do controle de tráfego aéreo, um controlador autoriza um caminhão operacional a cruzar uma pista. Segundos depois, o controlador ordena urgentemente que o caminhão pare, antes de informar que houve uma colisão na pista.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.