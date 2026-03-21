EUA e Israel atacam instalações nucleares em Natanz, diz agência do Irã

A agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) pediu "moderação militar" após os relatos de ataque à instalação de Natanz.

Instalações nucleares da cidade de Natanz, no Irã (AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE (C) 2026 VANTOR)

Estados Unidos e Israel fizeram um ataque aéreo contra as instalações nucleares da cidade de Natanz, no Irã, neste sábado, 21, informou a Organização de Energia Atômica da República Islâmica do Irã.

“Após os ataques criminosos dos Estados Unidos e do regime sionista usurpador contra o nosso país, o complexo de enriquecimento de Natanz foi alvo de um ataque nesta manhã”, afirmou a organização em um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim.

Segundo a agência de notícias, não “houve relatos de vazamento de materiais radioativos”. A área fica localizada no centro do país. Natanz é o principal local de enriquecimento de urânio do Irã, localizado a quase 220 km a sudeste da capital Teerã. O complexo também foi atingido na primeira semana da guerra.

A agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) pediu “moderação militar” após os relatos de ataque à instalação de Natanz. A entidade afirmou que não houve aumento nos níveis de radiação no local.

Trump diz estar perto de atingir objetivos no Irã; general iraniano ameaça ataques além do Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma publicação nas redes sociais na sexta-feira, 20, que está considerando “encerrar” a guerra com o Irã pois está “muito perto” de atingir seus objetivos.

Mais cedo, Trump disse a repórteres no gramado da Casa Branca: “Eu não quero um cessar-fogo. Sabe, você não faz um cessar-fogo quando está literalmente aniquilando o outro lado.” O presidente afirmou diversas vezes que a guerra estava quase no fim, mas os ataques dos EUA só se intensificaram.

Por sua vez, o principal porta-voz militar do Irã, o general Abolfazl Shekarchi, advertiu na sexta-feira que “parques, áreas de lazer e destinos turísticos” em todo o mundo não serão seguros para os inimigos do país. A ameaça reacendeu as preocupações de que Teerã possa voltar a utilizar ataques militantes fora do Oriente Médio como tática de pressão.

O líder supremo, aiatolá Mojtaba Khamenei, elogiou a firmeza dos iranianos diante da guerra, em uma declaração escrita lida na televisão iraniana para marcar o Nowruz, ano novo persa. Khamenei não é visto em público desde que se tornou líder supremo, após ataques israelenses que mataram seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, e supostamente o feriram.

Com poucas informações vindas do Irã, não ficou claro quanto dano as instalações militares, nucleares ou energéticas sofreram nos ataques dos EUA e de Israel, que começaram em 28 de fevereiro - ou mesmo quem estava realmente no comando do país. Mas os ataques do Irã ainda estão sufocando o abastecimento de petróleo e elevando os preços dos alimentos e combustíveis muito além do Oriente Médio.

