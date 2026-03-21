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Trump ameaça recorrer a agentes do ICE para controle de segurança nos aeroportos

Presidente reage a bloqueio orçamentário e pressiona oposição por acordo

AFP

Publicado: 21/03/2026 às 13:31

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Trump diz que novo líder supremo do Irã não vai durar se não tiver seu apoio. / Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Trump diz que novo líder supremo do Irã não vai durar se não tiver seu apoio. ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (21) utilizar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) nos aeroportos diante da falta de pagamento aos agentes de segurança por um bloqueio orçamentário parcial.

Trump escreveu em sua rede Truth Social que, se os democratas não concordarem imediatamente em liberar os recursos para pagar os funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA), ele recorrerá ao ICE.

Veja também:

"Vou transferir nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos, onde eles ficarão encarregados da segurança como ninguém jamais viu", declarou o republicano.

Agentes do IC , ice , Trump
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