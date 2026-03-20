Voo com André Mendonça e Luiz Fux é cancelado por necessidade de inspeção técnica

Avião levaria os ministros do STF de Brasília para o Rio Janeiro

Ministros do STF André Mendonça (à esq.) e Luiz Fux (à dir.) (Gustavo Moreno/STF e Victor Piemonte/STF)

Um voo comercial da Latam que levaria os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e Luiz Fux de Brasília para o Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira (19), foi cancelado por necessidade de inspeção técnica.

Através de nota, a Latam informou que não houve falha técnica e que o cancelamento do voo ocorreu de forma preventiva em decorrência de possíveis danos causados por bird strike (colisão com ave) em voo anterior da aeronave.

"Não houve falha mecânica nem decolagem abortada. A LATAM reforça que a segurança é sua maior prioridade. Manutenções e verificações técnicas seguem rigorosos protocolos internacionais e são adotadas exatamente para garantir a completa segurança das operações", diz a companhia.

A Latam também acrescentou que ofereceu assistência e reacomodou os passageiros em outros voos.