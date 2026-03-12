Tel Avi justifica as ações como resposta aos ataques do grupo e à sua aliança com o regime de Teerã

Israel expande operação militar no Líbano

As Forças de Defesa de Israel (FDI) comunicaram nesta quinta-feira (12) que iniciaram uma nova onda de bombardeios na cidade de Beirute, no Líbano, tendo como alvo infraestruturas do Hezbollah, grupo xiita libanês pró-Irã.

Tel Avi justifica as ações como resposta aos ataques do grupo e à sua aliança com o regime de Teerã. Enquanto isso, o Hezbollah já lançou mísseis contra várias cidades no norte de Israel, assim como pelo menos uma base militar e uma empresa de defesa. O grupo descreveu como uma reação à ofensiva aérea que Israel efetua contra o Líbano desde o dia 2 de março.

Anteriormente ao inicio desta intensa ofensiva de hoje, Israel emitiu uma ordem de evacuação para alguns residentes na capital do Líbano, em especial, em vários edifícios nos bairros de Bachoura e Zuqaq al-Blat e em Ramlet al-Baida, uma praia pública onde pessoas deslocadas têm dormido ao relento desde o começo do conflito. Os ataques aéreos israelenses também atingiram duas vezes um prédio no centro de Beirute, a menos de um quilômetro da sede do Governo.

A mídia local veiculou imagens de caos e grandes colunas de fumaça nestas áreas de Beirute. O Ministério da Saúde do Líbano informou que estes ataques israelenses mataram pelo menos sete pessoas e deixou 21 feridos.

Os ataques de Israel acontecem numa altura em que Tel Aviv levanta ainda a possibilidade de lançar uma grande operação terrestre em todo o Líbano e até mesmo ameaçou anexar territórios no sul do país em meio à escalda do conflito com o Hezbollah. No sul do Líbano, as FDI já invadiram áreas estratégicas da região, com o objetivo de estabelecer zonas de segurança para impedir ataques à fronteira.

Por sua vez, a Turquia alertou para colapso do Líbano caso ataques de Israel não parem. O ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, condenou a expansão militar de Israel no país vizinho e pediu ao governo israelense que cessem todos os ataques ao Líbano. “Israel, ao continuar com políticas expansionistas, está a levar uma guerra suja ao Líbano. Os ataques israelenses devem ter um fim antes que o Estado libanês colapse”, reiterou.