Israel lança intensos ataques ao Líbano e número de deslocados já chega a quase 700 mil

Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense no sul do Líbano (Jalaa MAREY/AFP)

As forças israelenses lançaram uma forte ofensiva hoje junto à fronteira com o Líbano, tendo como alvo o grupo xiita libanês e pró-Irã Hezbollah. Mas, algumas zonas da capital Beirute, nos redutos do Hezbollah, também estão sendo fortemente bombardeadas por Israel.

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), os ataques no território já causaram cerca de 400 mortes e quase 700 mil pessoas estão deslocadas no sul do Líbano, sendo 100 mil nas últimas 24 horas.

"O número de deslocados continua a aumentar neste momento. Cerca de 120 mil pessoas deslocadas estão alojadas em locais coletivos designados pelo governo, mas muitas outras estão hospedadas com familiares ou amigos, ou ainda procuram alojamento. Vemos carros alinhados nas ruas com pessoas dormindo dentro deles, assim como nos passeios. Muitas pessoas deslocadas estão nesta situação pela segunda vez desde o início das hostilidades em 2024 e a maioria fugiu apressadamente, quase sem nada, procurando refúgio em Beirute, no Monte Líbano, na região norte do Líbano e em partes do Vale do Bekaa”, declarou a representante do ACNUR, Karolina Lindholm Billing.

O ACNUR, cuja operação no Líbano tem atualmente apenas 14% do financiamento necessário, apoia o governo libanês e as autoridades locais na resposta humanitária à crise, segundo informou a organização.

O embaixador do Irã nas Nações Unidos, Amir Saeed Iravani, relatou ainda que quatro diplomatas iranianos foram mortos no Líbano no domingo.



Por outro lado, o major Rafael Rozenszajn, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, disse que a guerra vai continuar, enquanto for necessário, com o objetivo de eliminar as ameaças do regime iraniano para o território israelita. "Esta guerra não tem prazo para terminar, mas estamos tendo muito sucesso nos nossos ataques", revelou.