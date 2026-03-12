Polícia responde a relatos de ataque a tiros em sinagoga no Michigan
A polícia não especificou o local do ataque, mas a mídia local informou que ocorreu na sinagoga Temple Israel
Publicado: 12/03/2026 às 15:09
A mídia local informou que o ataque ocorreu na sinagoga Temple Israel (Reprodução de vídeo/Fox News)
Policiais lançaram uma grande operação nesta quinta-feira (12) após receberem relatos de um ataque a tiros em uma sinagoga no estado do Michigan, no norte dos Estados Unidos, informaram a mídia local e a polícia.
A polícia estadual do Michigan informou na rede social X que estava "ciente de um ataque a tiros em andamento" em West Bloomfield.
