Mundo
EUA

Polícia responde a relatos de ataque a tiros em sinagoga no Michigan

A polícia não especificou o local do ataque, mas a mídia local informou que ocorreu na sinagoga Temple Israel

AFP

Publicado: 12/03/2026 às 15:09

A mídia local informou que o ataque ocorreu na sinagoga Temple Israel/Reprodução de vídeo/Fox News

Policiais lançaram uma grande operação nesta quinta-feira (12) após receberem relatos de um ataque a tiros em uma sinagoga no estado do Michigan, no norte dos Estados Unidos, informaram a mídia local e a polícia.

A polícia estadual do Michigan informou na rede social X que estava "ciente de um ataque a tiros em andamento" em West Bloomfield.

A polícia não especificou o local do ataque, mas a mídia local informou que ocorreu na sinagoga Temple Israel.

