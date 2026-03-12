Sinagoga é alvo de ataque a tiros nos EUA; atirador morre em tiroteio com a polícia

A mídia local informou que o ataque ocorreu na sinagoga Temple Israel (Reprodução de vídeo/Fox News)

Um indivíduo que iniciou uma troca de tiros com agentes de segurança em uma sinagoga no Michigan nesta quinta-feira (12) morreu, segundo relatos da imprensa americana.

Policiais iniciaram uma operação logo após o incidente, em meio à crescente tensão em todo o país devido ao conflito entre Estados Unidos e Israel com o Irã.

A CNN e a Fox News noticiaram a morte do suspeito, citando fontes policiais.

O xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard, disse a repórteres que um "indivíduo chegou à sinagoga" e que "os seguranças o viram e trocaram tiros com ele".

A mídia local informou que o agressor jogou um carro contra a sinagoga.

A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, condenou o ataque à sinagoga Temple Israel, localizada em West Bloomfield.

"A comunidade judaica do Michigan deve poder viver e praticar sua fé em paz", disse Whitmer.

Imagens de televisão mostraram uma grande operação policial na área ao redor da sinagoga. Uma coluna de fumaça podia ser vista saindo do prédio, aparentemente por um incêndio.

A Federação Judaica de Detroit indicou que as instituições judaicas estavam sob confinamento preventivo.

