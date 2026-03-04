Submarino dos EUA afunda navio de guerra do Irã; mais de 80 corpos são encontrados
Autoridades do Sri Lanka informaram que resgataram 32 tripulantes da fragata IRIS Dena, recuperaram 87 corpos e que 61 marinheiros continuam desaparecidos.
Publicado: 04/03/2026 às 13:12
EUA divulgaram vídeo do ataque (Reprodução de vídeo)
Um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano no oceano Índico, afirmou nesta quarta-feira (4) o secretário de Defesa, Pete Hegseth.
"Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que achava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo", declarou o chefe do Pentágono à imprensa.
https://t.co/PiqQpVIrMu pic.twitter.com/Wc1e0B0um7— Department of War ???????? (@DeptofWar) March 4, 2026
Hegseth classificou o ataque como uma "morte silenciosa" e afirmou que este é o primeiro afundamento de um navio inimigo por um torpedo americano desde a Segunda Guerra Mundial.
"Como naquela guerra, estamos lutando para vencer", disse.
O Pentágono afirma que um dos principais objetivos da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, iniciada no sábado, é destruir a Marinha desse país.
O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka, Vijitha Herath, informou ao Parlamento que os iranianos resgatados foram levados às pressas para o principal hospital do sul da ilha, enquanto dois navios da Marinha e um avião foram mobilizados para procurar os desaparecidos.
A fragata emitiu um pedido de socorro na madrugada de quarta-feira e, em menos de uma hora, um barco de resgate chegou à área, situada a cerca de 40 quilômetros ao sul do porto meridional de Galle, informou o ministro.