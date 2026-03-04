Submarino dos EUA afunda navio de guerra do Irã; mais de 80 corpos são encontrados

Autoridades do Sri Lanka informaram que resgataram 32 tripulantes da fragata IRIS Dena, recuperaram 87 corpos e que 61 marinheiros continuam desaparecidos.

EUA divulgaram vídeo do ataque (Reprodução de vídeo)

Um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano no oceano Índico, afirmou nesta quarta-feira (4) o secretário de Defesa, Pete Hegseth.

"Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que achava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo", declarou o chefe do Pentágono à imprensa.

Hegseth classificou o ataque como uma "morte silenciosa" e afirmou que este é o primeiro afundamento de um navio inimigo por um torpedo americano desde a Segunda Guerra Mundial.

"Como naquela guerra, estamos lutando para vencer", disse.

O Pentágono afirma que um dos principais objetivos da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, iniciada no sábado, é destruir a Marinha desse país.

O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka, Vijitha Herath, informou ao Parlamento que os iranianos resgatados foram levados às pressas para o principal hospital do sul da ilha, enquanto dois navios da Marinha e um avião foram mobilizados para procurar os desaparecidos.

A fragata emitiu um pedido de socorro na madrugada de quarta-feira e, em menos de uma hora, um barco de resgate chegou à área, situada a cerca de 40 quilômetros ao sul do porto meridional de Galle, informou o ministro.