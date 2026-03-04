Mundo
GUERRA
Israel anuncia ataques em larga escala em Teerã
"A Força Aérea israelense iniciou uma série de ataques em larga escala contra alvos do regime terrorista iraniano em Teerã", afirma um comunicado militar
Publicado: 04/03/2026 às 06:54
Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque à capital iraniana, Teerã, em 3 de março de 2026 (ATTA KENARE/AFP)
O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (4) uma nova onda de ataques contra Teerã, onde um jornalista da AFP observou uma explosão ao nordeste da cidade.
"A Força Aérea israelense iniciou uma série de ataques em larga escala contra alvos do regime terrorista iraniano em Teerã", afirma um comunicado militar.
