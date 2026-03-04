° / °
Mundo
GUERRA

Israel anuncia ataques em larga escala em Teerã

"A Força Aérea israelense iniciou uma série de ataques em larga escala contra alvos do regime terrorista iraniano em Teerã", afirma um comunicado militar

AFP

Publicado: 04/03/2026 às 06:54

Seguir no Google News Seguir

Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque à capital iraniana, Teerã, em 3 de março de 2026/ATTA KENARE/AFP

Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque à capital iraniana, Teerã, em 3 de março de 2026 (ATTA KENARE/AFP)

O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (4) uma nova onda de ataques contra Teerã, onde um jornalista da AFP observou uma explosão ao nordeste da cidade.

"A Força Aérea israelense iniciou uma série de ataques em larga escala contra alvos do regime terrorista iraniano em Teerã", afirma um comunicado militar.

ataque , Israel , teerã
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP