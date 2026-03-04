Irã não negociará com EUA e está preparado para 'continuar a guerra'

Bandeira do Irã (BLANCA CRUZ / AFP)

O Irã não tem a intenção de negociar com os Estados Unidos e está preparado para uma guerra longa, declarou nesta quarta-feira (4) o principal conselheiro do falecido líder supremo Ali Khamenei, no quinto dia de guerra no Oriente Médio.

"Não temos nenhuma confiança nos americanos e não temos nenhuma base para negociar com eles. Podemos continuar a guerra pelo tempo que desejarmos", afirmou Mohammad Mokhbar à televisão estatal iraniana.