Irã não negociará com EUA e está preparado para 'continuar a guerra'

Declaração foi feita pelo principal conselheiro do falecido líder supremo Ali Khamene, Mohammad Mokhbar, nesta quarta-feira (4)

AFP News

Publicado: 04/03/2026 às 06:45

Bandeira do Irã/BLANCA CRUZ / AFP

O Irã não tem a intenção de negociar com os Estados Unidos e está preparado para uma guerra longa, declarou nesta quarta-feira (4) o principal conselheiro do falecido líder supremo Ali Khamenei, no quinto dia de guerra no Oriente Médio.

"Não temos nenhuma confiança nos americanos e não temos nenhuma base para negociar com eles. Podemos continuar a guerra pelo tempo que desejarmos", afirmou Mohammad Mokhbar à televisão estatal iraniana.

