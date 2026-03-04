Imprensa estatal iraniana afirma que mais de 1.000 pessoas morreram na ofensiva de Israel e EUA

O balanço oficial anterior, divulgado na terça-feira pelo Crescente Vermelho iraniano, apontava 787 mortos

Explosão em Teerã, no Irã (reprodução de vídeo)

A agência oficial iraniana Irna afirmou nesta quarta-feira (4) que 1.045 pessoas, entre civis e militares, morreram no país desde o início, no sábado, da ofensiva de Israel e Estados Unidos.

"Durante a agressão militar executada pelos Estados Unidos criminosos e pelo regime israelense usurpador contra nossa pátria islâmica, 1.045 dos nossos queridos militares e civis perderam a vida", afirmou a Irna, que cita um comunicado da Fundação dos Mártires e Ex-Combatentes.