Emissoras de TV e agência dizem que aiatolá Ali Khamenei foi morto em ataques conjuntos

Informação divulgada por CNN International e Fox News ainda não foi confirmada oficialmente por Washington

Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. (Irib news agency/ AFP)

Emissoras de TV estão informando no período da tarde deste sábado, 28, que o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, foi morto em ataques conjuntos dos EUA e Israel, ainda que o governo norte-americano não tenha confirmado oficialmente a informação.

"O líder supremo do Irã foi morto em ataques, dizem fontes israelenses", é a manchete da CNN International.

"O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morreu após um ataque das Forças de Defesa de Israel atingir um complexo em Teerã, confirma fonte israelense", diz a Fox News.

O corpo do líder supremo do Irã foi encontrado e sua morte foi confirmada, disse autoridade israelense à agência de notícias Reuters.