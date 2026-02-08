Maracatu abaixo de zero: Bloco "Leão no Norte" reúne pernambucanos em Toronto

Em um dos países mais frios do mundo, uma comunidade de recifenses encontrou uma forma de brincar carnaval em ritmo de "maracatu congelante"

Bloco Leão no Norte levou um pouco do carnaval para o Canadá (Cortesia)

Em um dos países mais frios do mundo, uma comunidade de recifenses encontrou uma forma de brincar carnaval em ritmo de “maracatu congelante". O bloco Leão no Norte foi criado por quatro pernambucanos saudosos do carnaval do Recife e de Olinda. Sua primeira edição aconteceu na cidade de Toronto, no Canadá, no último sábado (7), em um dia com sensação térmica de -30°C.

A festa foi divulgada nas redes sociais, e chamava a comunidade pernambucana local para matar a saudade do carnaval.

O bloco funcionou de forma colaborativa. Nessa primeira edição, mais intimista, os organizadores montaram uma playlist “100% pernambucana” e convidaram amigos, conhecidos e entusiastas do maracatu, ritmo que uniu o grupo e se fez presente na celebração, para participar da folia.

Em entrevista ao Diario, Bruna Tiné, uma das fundadoras, conta que ela e os outros criadores se conheceram em um grupo de maracatu que existe em Toronto há mais de 10 anos, e que desejavam há algum tempo colocar “o bloco na rua” em homenagem à festa pernambucana.

“Queríamos fazer algo muito parecido com o que a gente já viveu no Recife e em Olinda, algo que lembrasse muito o carnaval de Pernambuco. Como foi a primeira edição, tudo aconteceu num caos organizado. Bruno (um dos fundadores) nos cedeu a casa dele para que fizéssemos a concentração. Também nos inspiramos no Galo na Neve, um bloco que acontece no Quebec”, contou.

Carolina Cavalcanti, recifense que mora com a família na "cidade do Leão no Norte” desde 2019, ficou muito feliz em saber do bloco pelas redes sociais: “A gente sempre procurou algo aqui pra fazer nesse período. Sabemos do Galo na Neve de Montreal, que faz o maior sucesso, mas são 6 horas de carro da nossa cidade. Aí, duas semanas atrás, vi no Instagram esse bloco”.

A festa foi repleta de ritmos pernambucanos, contou Carolina ao Diario. “A gente deu uma volta no quarteirão e paramos num parque onde dançamos uma ciranda ao som de Lia de Itamaracá. Depois voltamos para casa onde teve uma apresentação do Maracatu. Foi incrível para o primeiro ano do bloco”.

O Leão no Norte, porém, quase teve um impasse no dia da festa: a temperatura. “Ontem aqui em Toronto foi um dos dias mais frios do ano. Estava um sol muito bonito, mas a temperatura fez com que a gente hesitasse. Estamos acostumados com o calor do Recife e de Olinda, e fazer um bloco de carnaval em um frio de -30°C foi algo que a gente realmente reconsiderou, mas foi muito divertido. Fizemos uma fogueira no quintal e dançamos o tempo todo na rua”, disse Bruna.

Sobre a continuidade da festa, os criadores do bloco prometem: “Nos próximos anos, a gente pretende fazer algo mais organizado, em um espaço maior, talvez juntar um pessoal para tocar um frevo ao vivo. Queremos expandir. Esse ano foi um piloto para ver se nossos amigos brasileiros, pernambucanos e até canadenses apaixonados pela cultura, topariam participar. Tivemos um retorno muito bom e com certeza ano que vem vamos fazer isso de novo”.