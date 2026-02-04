Ataques israelenses em Gaza causam mais de 20 mortos incluindo crianças

Exército de Israel comunicou que estes ataques foram uma resposta ao fogo aberto por militantes do Hamas contra as suas tropas no local

Palestinos caminham em meio aos escombros de prédios destruídos no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, em 4 de fevereiro de 2026. Apesar de uma trégua mediada pelos EUA ter entrado em sua segunda fase no início de janeiro, a violência no território palestino continuou, com Israel e o Hamas acusando-se mutuamente de violar o acordo. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) ( AFP)

Nesta quarta-feira (04), ataques das forças de Israel provocaram pelo menos 21 mortes na Faixa de Gaza, segundo as autoridades de saúde do enclave. Entre as vitimas estão três crianças e um bebê de cinco meses, além de um médico que ajudava os feridos na cidade de Khan Younis.

As tendas em Mawasi, uma zona costeira perto de Khan Younis, come habitantes de Gaza deslocados pelo conflito, foram destruídas pelos bombardeios.

Por sua vez, o exército de Israel comunicou que estes ataques foram uma resposta ao fogo aberto por militantes do Hamas contra as suas tropas no local, que deixou um soldado israelense gravemente ferido. Tel Aviv denunciou esta ação como uma violação do acordo de cessar-fogo e anunciou uma suspensão temporária da reabertura da passagem de Rafah por algumas horas, alegando questões de segurança.

A ofensiva acontece três dias após o governo israelense ter reaberto a principal passagem de Rafah, que liga a fronteira entre Gaza e o Egito, uma etapa que segue o acordo de paz na região.

Segundo as agências de noticias internacionais, na terça-feira, 16 pacientes e 40 familiares vindos de Gaza passaram pela fronteira para o Egito. Também desde a reabertura da passagem de Rafah, já foram registradas 28 mortes e antes da reabertura oficial, ofensivas israelenses mataram no último sábado mais de 30 palestinos no enclave.

As autoridades de Gaza informaram que o total de mortos desde o inicio da guerra subiu para 71.803, um número que inclui 529 mortes a partir do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro do ano passado.