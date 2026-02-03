Trump promulga lei que põe fim ao 'shutdown' do governo nos EUA

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira (3) uma lei que encerra quase quatro dias de paralisação parcial do governo federal.

Isso representa “uma grande vitória para o povo americano”, comemorou Trump na Casa Branca, ao sancionar o texto aprovado pela Câmara dos Representantes.

A lei de financiamento encerra oficialmente a paralisação orçamentária vigente desde sábado, em meio a acordos entre republicanos e democratas sobre o financiamento da polícia de imigração (ICE, na sigla em inglês), depois que dois manifestantes morreram pelas mãos de agentes federais em Minneapolis (Minnesota).