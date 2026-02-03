Rússia volta a fazer ataque massivo à Ucrânia após dias de trégua

Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumi e Odessa foram as regiões mais afetadas da ofensiva aérea russa

Central de cogeração danificada por ataques aéreos russos em Kiev (DIVULGAÇÃO / TELEGRAM / @DENYS_SMYHAL / AFP)

A Rússia retomou hoje os ataques massivos contra Kiev, de acordo com as autoridades da capital ucraniana. A breve trégua foi um pedido do presidente dos Estados Unidos ao líder russo Vladimir Putin devido ao rigoroso inverno e aos cortes de energia sem precedentes e prolongados em Kiev causados pelos intensos ataques russos em janeiro.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andri Sibiga, disse que a intensa ofensiva à Ucrânia nesta terça-feira(03), com cerca de 450 drones e 70 mísseis, tiveram como alvo as infraestruturas energéticas. Os bombardeios deixaram mais de mil residências sem aquecimento.

“Após vários dias de trégua, os ataques acontecem quando as temperaturas atingem 20º graus negativos em algumas zonas do país, como a capital”, denunciou.

Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumi e Odessa foram às regiões mais afetadas da ofensiva aérea russa.

Moscou havia anunciado na última sexta-feira que tinha aceitado o pedido de Donald Trump para suspender os ataques contra Kiev e a rede elétrica ucraniana até 01 de fevereiro, antes da nova reunião de negociações de paz em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Porém, continuou os ataques contra outras localidades do território ucraniano.

Já a rodada trilateral de conversações ocorrerá a partir de quarta-feira (04) na capital dos Emirados Árabes Unidos, depois da reunião em janeiro que marcou o primeiro encontro direto entre representantes de Kiev e Moscou.

Enquanto isso, Trump avançou que haverá boas notícias neste segundo encontro entre os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia para negociar o fim da guerra.