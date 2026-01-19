Rússia afirma que os EUA convidaram Putin para o Conselho de Paz de Gaza

O Conselho envolve a segunda fase do plano de paz de Trump, que teve início com o cessar-fogo entre Israel e o Hamas

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin (Saul Loeb / Pavel Bednyakov / AFP)

Segundo declarou o governo russo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o líder da Rússia, Vladimir Putin, para integrar o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza.

"O presidente Putin recebeu um convite para integrar o Conselho de Paz por vias diplomáticas. A Rússia pretende esclarecer todos os pormenores da proposta com os Estados Unidos", comunicou Dmitri Peskov, porta-voz presidencial do Kremlin.

Trump divulgou na ultima sexta-feira (16) a formação do Conselho de Paz para Gaza, que presidirá, e que inclui o Secretario de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair. O enviado especial dos EUA Steve Witkoff também fará parte da instituição, além do genro de Trump, Jared Kushner, e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga.

Trump já convidou o rei Abdullah II da Jordânia, os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da Argentina, Javier Milei, e os primeiros-ministros do Paquistão, Shehbaz Sharif, e Índia, Narendra Modi.

O Conselho envolve a segunda fase do plano de paz de Trump, que teve início com o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que prevê a formação de uma administração de tecnocratas no enclave palestino e o desarmamento do grupo, que governa o território desde 2007.

A Casa Branca acrescentou ainda que durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, em que Trump participa durante essa semana, será revelada mais informações sobre os países que integrarão a Força Internacional de Estabilização para Gaza, um contingente das Nações Unidas destinado a garantir a segurança e a desmilitarização da região, segundo o plano do presidente dos EUA.