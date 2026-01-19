Trump critica Noruega e diz que não se sente obrigado a pensar apenas na paz

Segundo o presidente norte-americano ele próprio fez mais pela Organização do Tratado do Atlântico Norte que qualquer outra pessoa desde a sua criação.

Donald Trump, presidente dos EUA ( ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou numa carta ao primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr, que, após o país não lhe ter atribuído o Prêmio Nobel da Paz, já não se sente obrigado a pensar apenas na paz

"Caro Jonas: Dado que o seu país decidiu não me atribuir o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido oito guerras, e mais, já não me sinto obrigado a pensar apenas na paz, embora esta seja sempre predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos", diz o texto.

Trump citou também o controle da Groenlândia. "A Dinamarca é incapaz de proteger este território contra a Rússia ou a China e, além disso, porque é que teria um suposto 'direito de propriedade'? Não há documentos escritos, apenas o fato de um navio ter chegado lá há centenas de anos, mas também enviamos navios", argumentou.

Ainda segundo o presidente norte-americano ele próprio fez mais pela Organização do Tratado do Atlântico Norte que qualquer outra pessoa desde a sua criação.

"Agora, a OTAN deveria fazer algo pelos Estados Unidos. O mundo não estará seguro a não ser que tenhamos o controle total e absoluto da Groenlândia", afirmou.

O Comitê Norueguês do Nobel atribuiu o prêmio de 2025 à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, devido ao seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano.

No entanto, num encontro na Casa Branca, em 15 de janeiro, Corina entregou a sua medalha a Trump, alegando ser um gesto de gratidão pela operação milita dos EUA que capturou Nicolás Maduro no início do mês. No entanto, o Instituo Nobel já esclareceu que o prêmio é intransmissível.

Trump insistiu também que chegou à hora de eliminar a "ameaça russa" da Groenlândia.

"Durante 20 anos, a OTAN disse à Dinamarca que deveria eliminar a ameaça russa da Groenlândia. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer isso. Chegou o momento, e isso será feito", escreveu em sua rede social Truth Social.

Enquanto isso decorre hoje o Fórum Econômico Mundial, em Davos, tendo como tema central “Um espírito de Diálogo”, com a participação aproximadamente de 65 chefes de Estado, entre os quais seis líderes do G7.



Secretário-geral da OTAN conversou com Trump

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, adiantou no domingo que falou com Trump sobre a segurança da região ártica.

"Discuti a situação de segurança na Groenlândia e no Ártico com o presidente dos Estados Unidos. Vamos continuar os nossos esforços nesta matéria e espero encontrá-lo em Davos no final da semana", disse.

Os aliados europeus da Aliança Atlântica estão preocupados com a possibilidade de uma invasão militar norte-americana da Groenlândia, o que poria em risco a OTAN. Esta semana, oito países da Europa enviaram contingentes militares para a ilha dinamarquesa do Ártico, em apoio declarado a soberania do governo de Copenhagen.

As alterações climáticas têm aberto novas rotas marítimas através do Ártico, devido ao degelo, aumentando o valor estratégico da Groenlândia para os países aliança militar ocidental.