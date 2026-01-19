° / °
Mundo
UNIÃO EUROPEIA

Presidente do Conselho Europeu anuncia reunião de líderes da UE sobre a Groenlândia

Líderes da União Europeia vão se reunir "nos próximos dias" para coordenar sua resposta às ameaças tarifárias de Donald Trump

AFP

Publicado: 19/01/2026 às 06:57

Seguir no Google News Seguir

/Mandel NGAN e Vano SHLAMOV/AFP

(Mandel NGAN e Vano SHLAMOV/AFP)

Os líderes da União Europeia (UE) vão se reunir "nos próximos dias" para coordenar sua resposta às ameaças tarifárias de Donald Trump motivadas pela disputa envolvendo a Groenlândia, anunciou neste domingo o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Devido à importância dos últimos acontecimentos e a fim de melhorar a coordenação, decidi convocar uma reunião extraordinária do Conselho Europeu para os próximos dias", anunciou Costa, nas redes sociais.

Segundo fontes da UE, o encontro deve acontecer na próxima quinta-feira, em Bruxelas.

Veja também:

Groenlândia , reunião , UE
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP