Trump acusa Dinamarca de falhar na proteção da Groenlândia e diz que "chegou a hora"

A Groenlândia voltou ao centro das disputas internacionais após novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou a Dinamarca de não conseguir garantir a segurança do território diante da atuação russa no Ártico.

Em publicação na rede Truth Social, neste domingo (18) Trump afirmou que "chegou a hora" de resolver a questão, "e isso será feito!!!", completou.

Desde o início de seu segundo mandato, Trump defende que a ilha tem valor estratégico para os interesses militares norte-americanos, sobretudo por sua localização e por projetos de defesa antimísseis.

O presidente também afirmou que a redução da presença dos EUA na região, ao longo das últimas décadas, enfraqueceu a capacidade de dissuasão frente a Moscou.

Em resposta, países europeus como Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia enviaram tropas à ilha em apoio à Dinamarca e à soberania europeia.

A crise se estendeu ao campo diplomático e econômico, levando a França a anunciar a convocação de uma reunião do G7 para discutir comércio e integridade territorial.

O final de semana na Groenlândia foi marcado por protestos contra o mandatário americano. Manifestantes carregavam cartazes de protesto, agitavam a bandeira nacional e entoavam: "A Groenlândia não está à venda", em apoio à sua autonomia diante das crescentes ameaças de uma anexação americana.