Israel realiza novos bombardeios no Líbano e afirma que alvos eram do Hezbollah

Bombardeios ocorrem após ordem de evacuação e mesmo após anúncio de desarmamento do Hezbollah ao sul do rio Litani

Plumes of smoke rise after the Israeli army carried out house demolitions east of Jabalia, in the northern Palestinian Gaza Strip, on January 10, 2026. The majority of Gaza's 2.4 million people have been displaced, often multiple times, by the war that began with Hamas's attack on southern Israel on October 7, 2023. With displaced families living in tented camps, a serious concerns has been raised over their living conditions. (Photo by Bashar TALEB / AFP) ( AFP)

O exército israelense realizou novos bombardeios neste domingo (11), após uma nova "ordem de evacuação" para um vilarejo no sul do Líbano devido a ataques à infraestrutura do Hezbollah, informou a agência de notícias libanesa NNA.

Esses ataques ocorrem depois que o exército libanês anunciou, na quinta-feira, que havia concluído o desarmamento do Hezbollah, grupo pró-Irã, no sul de Litani, a cerca de 30 km da fronteira com Israel, em conformidade com o acordo de cessar-fogo de novembro de 2024 entre Israel e o movimento libanês.

A NNA informou que "aviões de combate inimigos lançaram mais de dez bombardeios" contra o vilarejo de Kafr Hata (sul), localizado ao norte do rio Litani, causando "danos significativos" a edifícios.

Anteriormente, o porta-voz do exército israelense em árabe, coronel Avichay Adraee, disse na rede X que a "infraestrutura militar" pertencente ao Hezbollah na vila de Kafr Hata seria atacada "em breve" "em resposta às suas tentativas ilegais de restabelecer suas atividades na região".

A Agência Nacional de Informações do Líbano informou sobre ataques israelenses às localidades de Mahmudiyeh, al-Dimasqiyeh e al-Bureij, assim como outras na região de Jezzine, sem relatos de vítimas.

No entanto, a maioria das localidades atingidas pelos ataques de domingo, assim como Kafr Hata, está situada ao norte do rio Litani.

O exército israelense já havia anunciado ataques na quinta e sexta-feira contra o Hezbollah em diversas áreas do sul do Líbano, visando "depósitos de armas e um local de produção de armamentos usados para reabastecimento e reforço militar".

O Líbano está sob intensa pressão dos Estados Unidos para desarmar o Hezbollah, que se encontra enfraquecido após a guerra com Israel.