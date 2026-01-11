Papa Leão XIV reza por vítimas no Irã e na Síria e pede por diálogo e paz'

Pontífice emitiu mensagem durante oração semanal do Angelus; religioso também rezou pelo povo da Ucrânia

Papa Leão XIV declarou solidariedade à população de Gaza em oração dominical do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma (Foto: HANDOUT/VATICAN MEDIA/AFP)

O Papa Leão XIV rezou neste domingo, 11, pelas vítimas mortas na repressão nos protestos no Irã e no conflito na Síria durante sua oração semanal do Ângelus.

“Meus pensamentos se voltam para o que está acontecendo atualmente no Oriente Médio, particularmente no Irã e na Síria, onde tensões persistentes estão causando a morte de muitas pessoas”, disse o pontífice. “Espero e rezo pelo cultivo paciente do diálogo e da paz, para o bem comum de toda a sociedade.”

Os Estados Unidos anunciaram no último sábado (10), que lançaram ataques em grande escala contra alvos do Estado Islâmico na Síria. No Irã, uma onda de protestos varre o país nas últimas duas semanas. A repressão contra as manifestações deixou 192 mortos. Leão também rezou pelo povo da Ucrânia após ataques russos “particularmente graves”, focados na infraestrutura energética.

Os ataques “atingiram duramente a população civil, justamente quando o tempo frio está piorando”, disse o líder religioso. “Rezo por aqueles que estão sofrendo e renovo meu apelo pelo fim da violência e pela intensificação dos esforços para alcançar a paz.”