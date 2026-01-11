Trump diz que Cuba não terá mais petróleo e dinheiro e sugere acordo 'antes que seja tarde'

A declaração ocorre em meio ao endurecimento da política americana em relação à ilha e após a recente operação militar dos EUA na Venezuela

O presidente Donald Trump discursa ao lado do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (à esquerda), durante uma reunião de gabinete na Sala de Reuniões do Gabinete da Casa Branca, em Washington, DC, em 2 de dezembro de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que "não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba" e sugeriu que o governo cubano "faça um acordo antes que seja tarde demais". A declaração, feita em publicação na Truth Social, ocorre em meio ao endurecimento da política americana em relação à ilha e após a recente operação militar dos EUA na Venezuela.

Na mensagem, Trump escreveu que Cuba "viveu, por muitos anos, de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela", em troca da prestação de serviços de segurança aos últimos governos venezuelanos. Segundo ele, esse arranjo teria terminado após a ofensiva americana. "Mas não mais!", afirmou o presidente, ao declarar que "a maioria desses cubanos está MORTA por causa do ataque dos EUA nas últimas semanas".

Trump também disse que a Venezuela "não precisa mais de proteção dos bandidos e extorsionistas que os mantiveram reféns por tantos anos" e afirmou que o país agora conta com Washington. "A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, o Exército mais poderoso do mundo (de longe!), para protegê-los, e nós os protegeremos", escreveu.

A postagem foi feita pouco depois de Trump reagir, também na Truth Social, a uma outra publicação que mencionava o secretário de Estado americano, Marco Rubio, como futuro "presidente de Cuba', ao comentar: "Parece bom para mim!".