Cuba rebate Trump, nega receber dinheiro e defende direito de importar petróleo

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmou que o país "não recebe nem recebeu jamais qualquer compensação monetária ou material" e que tem "direito absoluto de importar combustível" de mercados dispostos a exportá-lo, em reação às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o fim do envio de petróleo e dinheiro à ilha.

Em publicação no X, Rodríguez escreveu que Cuba nunca foi remunerada por serviços de segurança prestados a outros países e ressaltou que, "ao contrário dos EUA, não temos um governo que se preste ao mercenarismo, à chantagem ou à coerção militar contra outros Estados". Segundo ele, Havana exerce apenas o direito soberano de manter relações comerciais, sem "a interferência ou a subordinação às medidas coercitivas unilaterais dos EUA".

O ministro ainda acrescentou que "o direito e a justiça estão do lado de Cuba" e acusou Washington de agir como "um hegemon criminoso e descontrolado que ameaça a paz e a segurança não apenas em Cuba e neste hemisfério, mas no mundo inteiro".

A declaração responde a Trump, que afirmou mais cedo na Truth Social que "não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba" e sugeriu que o governo cubano "faça um acordo antes que seja tarde demais". O presidente americano disse ainda que a ilha teria vivido por anos de petróleo e recursos da Venezuela em troca de serviços de segurança.