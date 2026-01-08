Protestos no Irã contra crise econômica se alastram pelo país

O presidente iraniano alertou os fornecedores nacionais contra a acumulação ou o aumento abusivo de preços de bens, segundo agência estatal

Na quarta-feira (7), os protestos já atingiram cidades rurais e grandes centros urbanos de todas as províncias do Irã. (AFP)

Os protestos no Irã contra o aumento do custo de vida, as dificuldades econômicas e a desvalorização da moeda se espalharam por todo o país. Na quarta-feira (7), os protestos já atingiram cidades rurais e grandes centros urbanos de todas as províncias. Pelo menos 37 protestos aconteceram em todo o território.

A agência de notícias estatal IRNA reportou uma manifestação em massa em Bojnourd, assim como em Kerman, Kermanshah, Shiraz e no Curdistão iraniano. A IRNA também publicou que o presidente iraniano alertou os fornecedores nacionais contra a acumulação ou o aumento abusivo de preços de bens, à medida que Teerã implementa reformas de subsídios de alto risco contra os problemas econômicos.

O crescimento das manifestações eleva a pressão sobre o governo, mas as autoridades iranianas ainda não bloquearam a internet nem mobilizaram forças de segurança em grande escala nas ruas, como nos protestos de 2022 contra a morte da jovem Mahsa Amini. Mas, as autoridades do Irã não reconhecem a dimensão dos protestos, embora existam relatos de agentes de segurança feridos ou mortos.

Já o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, condenou nesta quinta-feira (8) aquilo que descreveu como um uso excessivo da violência contra os manifestantes e apelou a Teerã para que cumpra as suas obrigações internacionais.

Segundo a organização Human Rights Activists News Agency, com sede nos Estados Unidos, as manifestações desafiam o poder teocrático apesar de não terem uma liderança. “Até agora, a violência em torno dos protestos já matou pelo menos 38 pessoas e mais de 2.200 foram detidas”, declarou a ONG.

O príncipe herdeiro exilado do Irã, Reza Pahlavi, filho do falecido Xá, ainda apelou a população iraniana que continue a se manifestar, mesmo através das janelas e telhados de suas residências hoje e sexta-feira à partir das 20h.

"Onde quer que estejam, seja nas ruas ou mesmo nas suas próprias casas, convoco a começarem a cantar exatamente há esta hora. Com base na resposta a este apelo, anunciarei os próximos apelos à ação", disse Pahlavi num vídeo na internet que foi divulgado pelos canais de notícias satélites iranianos no estrangeiro.

Além disso, recentemente o presidente norte-americano, Donald Trump, indicou que os Estados Unidos estariam prontos a agir se o Irã continuasse a reprimir de modo violento e fatal a onda de protestos pacíficos que acontecem no país.

O governo de Teerã reagiu à declaração e disse que se Washington avançasse com alguma intervenção no país, isso representaria ultrapassar uma linha vermelha.