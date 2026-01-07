Vídeo mostra momento em que mulher é morta a tiros por agente de imigração dos EUA

Segundo Donald Trump, a mulher estava agindo de forma "muito desordeira obstruindo e resistindo"

Veículo envolvido em um tiroteio com um agente do ICE durante operações policiais federais é rebocado. (Stephen Maturen/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Um vídeo gravado por uma testemunha e compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um agente de imigração do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, matou a tiros uma mulher de 37 anos. As autoridades americanas qualificaram o fato de "ato de terrorismo".

Em um comunicado, o Departamento de Segurança Interna afirmou que, durante a realização de “operações seletivas” pela Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), "alguns agitadores começaram a bloquear os agentes e uma destas agitadoras violentas transformou seu veículo em uma arma, tentando atropelar nossas forças de ordem com a intenção de matá-las, um ato de terrorismo".

"Um agente do ICE, temendo por sua vida, a de seus companheiros e a segurança da população, atirou em legítima defesa. A suposta autora foi atingida e faleceu. Espera-se que os agentes que ficaram feridos se recuperem por completo", afirmou.

Segundo Donald Trump, a mulher estava agindo de forma “muito desordeira obstruindo e resistindo”, e “depois violentamente, deliberadamente e cruelmente” ao trabalho dos agentes da Imigração e Alfândega. O mandatário classificou a mulher morta como uma “agitadora profissional”.

O presidente americano culpou os opositores pelo ocorrido. “A situação está sendo estudada em sua totalidade, mas a razão pela qual esses incidentes estão acontecendo é porque a ‘esquerda radical’ está ameaçando, agredindo e atacando nossos policiais e agentes do ICE diariamente”.

