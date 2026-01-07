° / °
VENEZUELA

'Há uma mancha' na relação com EUA, diz presidente interina da Venezuela

Washington disse que controlará a comercialização de petróleo venezuelano "indefinidamente"

AFP

Publicado: 07/01/2026 às 22:34

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez/PEDRO MATTEY / AFP

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta quarta-feira (7) que as relações com os Estados Unidos têm uma "mancha", após a captura de Nicolás Maduro em um bombardeio a Caracas.

No entanto, Delcy assinalou que "não é extraordinário nem irregular" o intercâmbio comercial com os Estados Unidos, depois que a petroleira estatal PDVSA anunciou uma negociação para vender petróleo a esse país.

Washington disse que controlará a comercialização de petróleo venezuelano "indefinidamente".

