'Há uma mancha' na relação com EUA, diz presidente interina da Venezuela

Washington disse que controlará a comercialização de petróleo venezuelano "indefinidamente"

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez (PEDRO MATTEY / AFP)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta quarta-feira (7) que as relações com os Estados Unidos têm uma "mancha", após a captura de Nicolás Maduro em um bombardeio a Caracas.

No entanto, Delcy assinalou que "não é extraordinário nem irregular" o intercâmbio comercial com os Estados Unidos, depois que a petroleira estatal PDVSA anunciou uma negociação para vender petróleo a esse país.

Washington disse que controlará a comercialização de petróleo venezuelano "indefinidamente".