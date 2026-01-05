Cerca de 16 navios petroleiros deixam a Venezuela sem autorização do governo interino, diz jornal

Navios teriam rompido bloqueio dos EUA usando nomes falsos e geolocalização incorreta, segundo o New York Times

Foto ilustrativa. (Hakon Rimmereid)

Após o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, cerca de 16 navios petroleiros, alvo de sanções norte-americanas, realizaram um movimento coordenado para deixar o país sem autorização do governo interino, segundo informações do New York Times.

De acordo com o TankerTrackers, site independente que monitora o transporte global de petróleo bruto, ao menos 12 embarcações carregadas de petróleo romperam o bloqueio imposto pelos Estados Unidos ao deixar as águas venezuelanas operando em “modo escuro”, prática que consiste em desligar ou manipular sistemas de rastreamento.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o bloqueio permanece inalterado, mesmo após a captura de Maduro.

Detalhes

Imagens de satélite analisadas pelo jornal norte-americano identificaram quatro navios — Veronica III, Vesna, Bertha e Aquila II — a cerca de 50 quilômetros da costa venezuelana, utilizando nomes falsos e informações de geolocalização incorretas.

Ainda segundo a reportagem, as embarcações deixaram o país sem autorização do governo interino, chefiado por Delcy Rodríguez.

Os demais navios teriam desligado completamente seus transmissores de localização, uma prática considerada incomum na navegação comercial, e ainda não foram localizados em imagens de satélite mais recentes, conforme apontou o New York Times.