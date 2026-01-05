° / °
Mundo
Venezuela

Presidente da Colômbia acusa EUA por 'sequestro' de Maduro

O Presidente da Colômbia , Gustavo Petro, é um dos maiores críticos do presidente dos EUA, Donald Trump, e tem questionado duramente o desdobramento militar americano na região para supostamente combater o narcotráfico

Raiane de Almeida Romão

Publicado: 05/01/2026 às 07:20

Seguir no Google News Seguir

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro/OVIDIO GONZALEZ / COLOMBIAN PRESIDENCY / AFP

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro (OVIDIO GONZALEZ / COLOMBIAN PRESIDENCY / AFP)

O presidente da Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro, classificou como "sequestro" a captura de seu par venezuelano, Nicolás Maduro, em meio a ataques das forças americanas no sábado (3) em Caracas.

Petro é um dos maiores críticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tem questionado duramente o desdobramento militar americano na região para supostamente combater o narcotráfico.

"Sem base legal para realizar uma ação contra a soberania da Venezuela, a detenção se transforma em sequestro", escreveu Petro neste domingo (4) no X. "Se você quer saber sobre a máfia e o tráfico de cocaína, basta consultar os registros judiciais da Colômbia", disse o chefe do Executivo.

 

Veja também:

Colômbia , EUA , Maduro , presidente , SEQUESTRO
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP