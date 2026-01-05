Presidente da Colômbia acusa EUA por 'sequestro' de Maduro

O Presidente da Colômbia , Gustavo Petro, é um dos maiores críticos do presidente dos EUA, Donald Trump, e tem questionado duramente o desdobramento militar americano na região para supostamente combater o narcotráfico

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro (OVIDIO GONZALEZ / COLOMBIAN PRESIDENCY / AFP)

O presidente da Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro, classificou como "sequestro" a captura de seu par venezuelano, Nicolás Maduro, em meio a ataques das forças americanas no sábado (3) em Caracas.

Petro é um dos maiores críticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tem questionado duramente o desdobramento militar americano na região para supostamente combater o narcotráfico.

"Sem base legal para realizar uma ação contra a soberania da Venezuela, a detenção se transforma em sequestro", escreveu Petro neste domingo (4) no X. "Se você quer saber sobre a máfia e o tráfico de cocaína, basta consultar os registros judiciais da Colômbia", disse o chefe do Executivo.

No es si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante, en los archivos de la justicia colombiana después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026



