Rússia diz ter prova do alegado ataque da Ucrânia à casa de Putin

Ministério da Defesa da Rússia divulgou um mapa de voo e um vídeo em que são vistos destroços de um drone

Troca foi anunciada pelo Ministério da Defesa da Rússia (Foto: Reprodução/Pixabay)

O Ministério da Defesa russo informou que enviou aos Estados Unidos análises dos destroços dos drones ucranianos que atacaram recentemente uma das residências do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na região de Novgorod.

"Esses materiais serão transferidos à parte americana através dos canais estabelecidos. Os agentes de inteligência russos conseguiram extrair o arquivo da missão de voo do drone. A descodificação dos dados da rota revelou que o objetivo final do ataque ucraniano de 29 de dezembro era uma instalação na residência presidencial russa na região de Novgorod", diz o comunicado do Ministério.

Além disso, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou um mapa de voo e um vídeo em que são vistos destroços de um drone, que, segundo o Kremlin, o aparelho fez parte do ataque da Ucrânia à casa de Putin. “A distribuição deste ataque, o número de armas usadas e as suas rotas a partir do sul, sudoeste e oeste, diretamente para a residência presidencial russa na região de Novgorod, indicam claramente que o ataque, a partir da Ucrânia, foi direcionado, meticulosamente planejado e multifacetado”, afirmou Alexander Romanenkov, chefe das Forças Aeroespaciais da Rússia.

Moscou também divulgou detalhes sobre o ataque ucraniano com drones, indicando que, a partir de diferentes pontos de decolagem, um total de 91 drones voou em direção ao alvo sobrevoando as regiões de Briansk, Smolensk, Tver e Nóvgorod.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já afirmou que o seu país vai endurecer a sua posição nas negociações de paz.

No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, compartilhou nas redes sociais um editorial do jornal The New York Post, que acusa a Rússia de inventar a ofensiva para boicotar o processo de paz com Kiev. “A reação exagerada da Rússia demonstra que é Moscou quem está atrapalhando as negociações de paz com a Ucrânia”, disse Trump.

Já o Wall Street Journal publicou que a CIA não encontrou qualquer indício de que Kiev tenha atacado recentemente com drones uma residência de Putin.

Por usa vez, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negou as acusações e garantiu que se trata de uma completa invenção e que a Rússia está recorrendo a declarações perigosas para minar todas as conquistas dos esforços diplomáticos alcançados entre negociadores ucranianos e norte-americanos.

