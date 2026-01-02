Maduro se diz disposto a negociar com os EUA sobre o narcotráfico

Maduro se recusou a comentar sobre um ataque à Venezuela lançado pelos Estados Unidos

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela (AFP PHOTO/VENEZUELAN PRESIDENCY/ZURIMAR CAMPOS)

A Venezuela está aberta a negociar um acordo com os Estados Unidos para combater o narcotráfico, disse o presidente Nicolás Maduro durante uma entrevista transmitida na quinta-feira, 1º, pela televisão estatal. Maduro, no entanto, se recusou a comentar sobre um ataque lançado pelos Estados Unidos contra instalações que seriam de um facção criminosa, na semana passada.

Entrevistado pelo jornalista espanhol Ignacio Ramonet, o líder venezuelano reiterou que Washington quer forçar uma mudança de governo e acessar as vastas reservas de petróleo do país.

"O que eles buscam? É evidente que buscam se impor pela via da ameaça, da intimidação e da força", disse Maduro, que depois afirmou que é hora de ambas as nações começarem "a conversar a sério, com dados na mão".

"O governo dos Estados Unidos sabe, porque dissemos a muitos de seus porta-vozes, que, se quiserem conversar seriamente sobre um acordo de combate ao narcotráfico, estamos prontos", disse o presidente da Venezuela. "Que se quiserem petróleo, a Venezuela está pronta para investimento americano, como com a Chevron, quando quiserem, onde quiserem e como quiserem." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.