Secretária de Segurança Interna dos EUA diz que Maduro 'tem que sair'

Trump anunciou no início do mês o bloqueio de "navios petroleiros sancionados" que partem da Venezuela ou têm o país como destino

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (JUAN BARRETO / AFP)

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirmou, nesta segunda-feira (22), que Nicolás Maduro “tem que sair” do poder.

Donald Trump anunciou no início do mês o bloqueio de “navios petroleiros sancionados” que partem da Venezuela ou têm o país como destino. Até agora, as forças militares americanas capturaram dois navios e perseguiram um terceiro.

“Não estamos apenas interceptando navios, mas também enviando uma mensagem ao mundo de que a atividade ilegal da qual Maduro participa não pode ser tolerada; ele tem que sair”, disse Noem sobre essas operações à rede Fox News.

Washington aumentou a pressão sobre Maduro, a quem acusa de liderar o suposto Cartel de los Soles, descrito como um grupo ligado ao tráfico de drogas, e ofereceu uma recompensa de 50 milhões de dólares (277 milhões de reais, na cotação atual) por informações que levaram à sua captura.

Os Estados Unidos também mobilizaram uma grande flotilha de navios de guerra no Caribe, incluindo os maiores porta-aviões do mundo. Nas últimas semanas, aeronaves militares sobrevoaram águas próximas ao litoral venezuelano.

O Exército dos Estados Unidos também cometeu uma série de ataques contra embarcações que foram usadas para o tráfico de drogas no Mar do Caribe e no Pacífico Oriental. As forças destruíram cerca de 30 embarcações, e pelo menos 104 pessoas morreram nos ataques.

O governo dos Estados Unidos não divulgou informações conclusivas sobre essas embarcações transportavam drogas.

A administração Trump insiste que procure conter a entrada de drogas nos Estados Unidos. No entanto, Susie Wiles, chefe do Gabinete da Casa Branca, disse à revista Vanity Fair que os bombardeios pretendem avançar sobre a Venezuela e afirmou que o presidente "quer continuar afundando navios até que Maduro se renda".