Filho de Rob Reiner é preso após cineasta e sua esposa serem encontrados mortos

Nick Reiner, filho do cineasta de Hollywood Rob Reiner, foi preso nesta segunda-feira (15), informou a imprensa americana, depois que o diretor e sua esposa foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles.

Os canais CBS e ABC noticiaram a detenção, e o jornal Los Angeles Times publicou que filho do cineasta foi levado para a prisão do condado de Los Angeles sob suspeita de homicídio, de acordo com registros prisionais. Nick, de 32 anos de idade, era o principal suspeito de ter matado os pais.

O canal NBC citou uma fonte próxima à família segundo a qual o casal foi encontrado morto, aparentemente com ferimentos provocados por arma branca.

Reiner alcançou a fama como ator no papel do genro desajeitado Michael "Meathead" Stivic na sitcom dos anos 1970 "All in the Family", antes de começar a dirigir com "This Is Spinal Tap", uma sátira em forma de documentário lançado em 1984.

Em 1989, dirigiu e atuou na comédia romântica 'Harry e Sally', protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan. O cineasta também foi responsável por sucessos como 'Conta Comigo', 'Louca Obsessão' e 'Questão de Honra' e atuou no filme 'O Lobo de Wall Street', interpretando Max Belfort.