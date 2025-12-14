Polícia australiana diz que autores do ataque em Sydney eram pai e filho, e descarta 3º pessoa

Ataque ocorreu na praia de praia de Bondi, em Sydney (DAVID GRAY / AFP)

As autoridades policiais australianas confirmaram que os autores do ataque antissemita na praia de Bondi, em Sydney, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), 14, eram pai e filho. O pai de 50 anos, foi morto pelas autoridades. O filho foi detido e sofreu ferimentos, mas sua condição é estável.

Em entrevista coletiva, o comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, descartou a possibilidade de uma terceira pessoa no ataque.

O atentado terrorista matou 16 pessoas e contabiliza cerca de 40 feridos. O mais velho dos suspeitos tinha licença para seis armas por pelo menos dez anos, e todas foram recuperadas pela polícia. Nenhum dos dois suspeitos tinha antecedentes criminais.

Dois "aparelhos explosivos improvisados" foram encontrados no local e desarmados pela polícia.