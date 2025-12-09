"Estão no caminho certo", diz Selton Mello sobre trajetória de 'O Agente Secreto'

Selton Mello está divulgando o lançamento de 'Anaconda', sua estreia em Hollywood, que entra em cartaz ainda este ano

Selton Mello (Etienne Laurent/AFP)

Após o fenômeno de Ainda Estou Aqui e o sucesso comercial de O Auto da Compadecida 2, Selton Mello se prepara para sua estreia hollywoodiana com a comédia Anaconda. O longa, dirigido por Tom Gormican, é uma reimaginação do filme homônimo lançado em 1997, que iniciou uma série cinematográfica.

Começando a fase de divulgação pré-lançamento, o ator conversou com o Viver e saudou o público pernambucano. “Fiz coisas incríveis e marcantes em Pernambuco. É uma terra que sempre me fez muito feliz”, declarou.

Selton aproveitou a oportunidade para desejar uma caminhada triunfante para O Agente Secreto. “Queria mandar um beijo enorme para Kleber Mendonça e Wagner Moura, que estão neste exato momento fazendo o mesmo trabalho que eu, Walter e Nanda fizemos no ano passado com Ainda Estou Aqui”, enalteceu. “Eles estão no caminho certo e eu estou torcendo demais desde o começo. Sou fã de todos eles e, em particular, de Wagner, que é um querido amigo de tantos anos”.

O Agente Secreto está indicado em três categorias no Globo de Ouro (recorde para uma produção brasileira): Melhor Filme — Drama, Melhor Ator — Drama e Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Na última edição da premiação, Ainda Estou Aqui foi indicado na categoria internacional e venceu a estatueta de Melhor Atriz — Drama, consagrando Fernanda Torres na temporada que a levaria a uma histórica nomeação ao Oscar (e o filme ao inédito troféu de Melhor Filme Internacional no prêmio da Academia).

“A trajetória que estão trilhando é espetacular. Tem tudo para render grandes resultados”, completou Selton Mello durante a entrevista.

Anaconda chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de dezembro e traz, ainda, Jack Black, Paul Rudd e Steve Zahn no elenco.