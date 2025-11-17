Premiê alemão fala da COP em Belém: 'Todos ficaram felizes por termos retornado daquele lugar'

Chanceler alemão Friedrich Merz durante discurso nesta segunda-feira (17) (Tobias SCHWARZ / AFP)

O chanceler alemão Friedrich Merz comparou o Brasil com a Alemanha durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio, no último dia 13. De acordo com ele, jornalistas alemães que o acompanharam na Cúpula dos Líderes, que antecedeu a COP30, realizada em Belém, ficaram felizes por ir embora da cidade.

"Senhoras e senhores, vivemos em um dos países mais belos do mundo. Na semana passada, perguntei a alguns jornalistas que estavam comigo no Brasil: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram felizes por termos retornado à Alemanha daquele lugar que tínhamos acabado de visitar", disse Merz.

O discurso foi transmitido no YouTube e transcrito na página oficial do governo federal alemão.

Em Belém, o premiê alemão teve um encontro bilateral com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 7. Em nota à imprensa, divulgada após o encontro, o Palácio do Planalto chegou a declarar que o "chanceler Merz parabenizou o presidente Lula pela liderança na COP30, elogiou a organização e a infraestrutura do evento, e disse que a escolha de Belém como sede foi um acerto."

Após o encontro entre Lula e Merz, o governo da Alemanha anunciou que iria investir um montante "considerável" no Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), mas sem anunciar o valor, o que frustrou as expectativas de Lula. A iniciativa, que prevê criar um fundo para remunerar por hectares de floresta preservados, é a principal aposta do Brasil na Cúpula do Clima da ONU (COP-30).

O primeiro-ministro alemão afirmou ser certo o aporte do país europeu no TFFF, mas destacou que a definição do valor depende de acordo com sua coalizão - o que não tem data para ocorrer. Merz disse em Belém que os políticos da coalizão ainda precisam entender melhor o funcionamento do TFFF.