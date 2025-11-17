Trump diz que vai falar com Maduro em meio a tensões crescentes no Caribe

Presidente dos EUA, Donald Trump, (à esq.) e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (BRENDAN SMIALOWSKI, FEDERICO PARRA / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (17), que vai falar em algum momento com seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, em meio a uma escalada de tensões provocada pela mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico.

"Em algum momento, vou falar com ele", disse Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. Segundo ele, Maduro "não tem sido bom para os Estados Unidos".